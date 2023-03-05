新北市陳姓男子2020年8月間邀請朋友小花到家作客，卻趁著對方疲累昏睡之時，性侵對方，還偷拍性愛片，新北地院依乘機性交等罪判處4年6月徒刑。（蔡雯如攝）

新北市陳姓男子2020年8月間邀請朋友小花（化名）到家作客，卻趁著對方疲累昏睡之時，趁機脫掉小花衣褲性侵，甚至偷拍其私密處和性愛片，直至小花清醒後，用陳男手機玩遊戲，才發現自己被偷拍性侵。新北地院依乘機性交等罪判處4年6月徒刑。

陳男2020年8月間邀請小花借住家中，不過他卻趁著小花疲累昏睡時，偷偷揭開小花衣褲，趁機親吻對方，並偷拍小花的胸部和私處，接著偷錄性侵影像，小花因為過於疲累，沒有察覺，但她隔日清醒後，用陳男手機玩手遊，卻發現手機相簿內有自己的不雅照，氣憤質問對方，要求把影像刪除。

陳男到案後辯稱，他與小花前幾日曾發生合意性行為，之後還帶小花去做醫美，小花借住期間，他沒有未經對方同意拍攝性愛片，小花提出的影片並不能證明是他拍的。小花則稱，她發現偷拍影像後，先是截圖傳給自己，再將影像刪除，雙方不是男女朋友關係，她是看到影像才知道自己被性侵。

合議庭認為，陳男和小花是朋友關係，小花並沒有誣陷陳男的動機，如果沒有此事，小花也不會承認被人偷拍性愛片，更沒有甘冒偽證、誣告罪的風險，因此採信小花說詞，分別依乘機性交罪和妨害秘密罪判處4年徒刑、6月徒刑，其中妨害秘密罪得易科罰金。