愛馬仕2023秋冬服裝大秀以髮為本，獲得關注。（Hermes提供）

以紅色緞面材質打造馬術帽，為之後的解放秀髮鋪路。（Hermes提供）

層次繁複的服裝結構，呈現出愛馬仕對細微之處的造型堅持。（Hermes提供）

整場大秀從秀髮一詞出發，並在服裝細節或是配件中都能看到關聯性。（Hermes提供）

粗針織毛呢結合髮辮造型，相當有創意。（Hermes提供）

髮型可以決定一個人的氣場輪廓，陽剛或柔美，英俊或知性，髮型影響一個人的外在觀點，而這點也對愛馬仕（Hermes）創意總監Nadege Vanhee-Cybulski帶來本季的創作靈感。外媒《Vogue》在大秀結束後於後台採訪創意總監時，注意到她剪掉了留了幾十年的紅棕色長髮，改以俐落的鮑伯頭穿梭於現場，也讓人注意到大秀從服裝到髮絲細節的堅持－呈如愛馬仕數十年來專注於細節，造就了這個龐大的時尚帝國。

而這份細如髮絲的堅持，也呈現在本季服裝大秀上。溫暖和偕的深棕調性光影成為大秀的主角，呼應了樹木、大自然、土壤與成長的意境，服裝則使用如紅色、棕色、黃色、銅棕、紫水晶棕等相似色系打造這齣自然之景時裝秀，模特兒在溫暖的色光下以同調性的服裝色系呈現2023秋冬質感，也讓人回想起自然瑰麗之景。服裝材質則選用了羊毛、真絲混紡、光滑小牛皮、羊絨粗呢等材質打造極富自然麗景的造型。服裝結構則同樣以秀髮為發想根源，交纏而出的紡織物，或是粗毛呢編織出盤根錯結的服裝細節，並從這項原點放大至這個服裝大秀，也讓人看到Nadege Vanhee-Cybulski以秀髮做為造型設計靈感的獨特想象力。

另外本季配件也同樣精彩，最具話題性的該屬Birkin包現在也可以斜背了。品牌特別為Birkin打造了一款長型肩背帶，使用者可以率性的將Birkin包背在身上；Hermes Clou d’H耳環和項鍊也是本季配件重點，透過造型配件，也讓人見識到品牌獨一無二的設計魔力。