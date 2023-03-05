俄佔克里米亞最高法院將一名原居於聖彼得堡的男子判處6年徒刑，罪名是他打算從克里米亞海邊，以游泳的方式前往敖德薩，試圖投奔烏克蘭。法院以叛國罪、非法越境將他處以重刑。

莫斯科時報(TheMoscowTimes)報導，這名原居於聖彼德堡的40歲男子，在去年夏天前往克里米亞，並計畫以游泳的方渡過黑海，到達烏克蘭的敖德薩港，兩地距離大約 180 公里。

據俄國官方媒體之一的國際文傳電訊社報導，這名男子穿著潛水衣和腳蹼，帶著指北針和水下手電筒等基本必需品，打算以潛水、長泳的方式，以避免被俄國邊防人員發現，但是他失敗了，在游泳兩天後，就被俄羅斯邊防人員找到並拘留。

報導稱，他不是第一次想投奔烏克蘭，先前曾試圖走陸路，從俄羅斯的布良斯克地區(Bryansk)進入烏克蘭蘇梅州，但是陸上的關卡與守衛太多而計劃失敗，決定改用渡過黑海的方式。

去年7 月，俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 簽署了俄羅斯忠誠法的新修正案，將「投奔敵人」加入叛國罪，任何人被判有罪，將面臨12~20年的監禁。