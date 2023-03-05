臉書「我是西港人」社團粉絲頁日前公布1段影片，1輛汽車行經西港區進學街巷弄時，差點撞上突然竄出馬路的小孩，駕駛人公布行車紀錄器影片，引發網友抨擊該路段違停多，十分危險。台南市佳里區警方表示，根據道路交通安全規則139條，父母不得疏縱未滿14歲者擅自穿越車道。該名小孩父母事後已向駕駛人傳訊道歉。

「小孩這樣過馬路，真的很危險！」，「我是西港人」臉書社團粉絲頁4日有網友上傳一段影片，指出自己駕車行經西港國小旁的進學街巷弄內，突然遇上1名小孩疑似買完食物，逕自從路邊竄出，橫越馬路，差點遭汽車撞上，險釀車禍悲劇。駕駛人心驚之餘，透過影片宣導民眾注意該路段的行車安全。

「恐龍家長熊孩子」、「大人要好好教育」、「有夠恐怖」、「嚇死」影片引發網友回應，有網友直接抨擊該路段十分危險，有商店、補習班與學校，路邊很多違停汽、機車，不只小孩，也有老人穿梭路口，要大家行經該處自求多福。

影片引起警方重視，佳里區警方舉出道路交通安全規則139條，呼籲父母不得疏縱未滿14歲者擅自穿越車道。但目前尚無罰則開罰。

該名小孩的父母事後看見影片，已傳訊息向車主道歉，車主已表達接受原諒，但也呼籲大家行經該路口需小心，更要教導小孩正確的交通觀念。