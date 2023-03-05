日媒《日本經濟新聞》日前報導稱，國軍9成退役軍官赴陸出賣情資，退輔會主委馮世寬2日氣得大罵2次「胡說八道」，更飆粗口「放他媽的屁！」事件引發熱議，不但駐日代表謝長廷要求《日經》平衡報導，就連綠委何志偉都直呼這是近期最大的假新聞，希望台日共同建立處理機制。

「日本的朋友對於近日惡意的報導也感到非常不滿！」何志偉4日在臉書發文表示，好消息是，我們的共識是：台灣與日本要有更完善的應變機制。《日本經濟新聞》前兩天報導國軍內部有很多協助中國的間諜，甚至有9成的退役軍官。「我要說，「這個假新聞太假！」

何志偉提到，4日他剛好跟日本的朋友，針對台日交流的未來期許進行討論，交流時也針對這個假新聞提出意見。確實《日經》是民間的報社，如果進行管制會有言論自由的疑慮，但這不是言論自由，更不是讓任何人無限上綱，如果是針對個人進行報導其實會有民事、刑事責任。他個人認為這是假新聞，「有惡意的報導」，台灣集體社會需要冷靜看待，也對政府很快進行更正是認同、澄清是樂見。

「我認為，這是近期最大的一條假新聞！」何志偉強調，台日都是民主國家，面對民主的洗禮，讓這次的錯假新聞很快落幕，雙邊的機制要更強化，台灣也許有帶著惡意的個體，雙方都有可能有這樣的個體，但是藉由機制很快速的滅火。確實對於台海情勢，日本人有很多的關心，但可能不了解台灣文化、歷史背景、民族組成，未來希望日本人有更多的認識，包括精神層面或是非物質層面的文化，可以再加強。

何志偉認為，面對這個很嚴重的事件，未來要有個機制可以處理，台灣內部也有政黨會罵日本人，但基於友情道義、義氣，有更多的人是會為日本說話。這個假新聞是太假，不過有許多成功的假消息，都是半真、半假混淆視聽，需要一個機制處理，面對這種超越言論自由的狀況，要有更多處理，台日雙方應該要共同協助建立機制，不論官方、非官方未來都可以有更多的合作。