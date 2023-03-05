南投縣信義鄉郡大山堪稱最親民的百岳登山路線之一，每逢周末吸引大批登山客造訪，田姓男子5日上午駕駛9人座接駁車載7名登山客前往郡大山登山口，行經郡大林道30公里處不慎翻落深約40公尺山谷，他因為頭部受創送醫傷重不治，其餘7人輕重傷。

田姓男子駕駛接駁車載7名登山客前往郡大山登山口，行經郡大林道翻落40公尺深山谷，造成1死7傷。（南投縣消防局提供／楊靜茹南投傳真）

警消指出，53歲駕駛田姓男子為南投縣信義鄉人，其餘登山客來自北中南各地，因接駁車墜谷導致1死7傷。田姓駕駛因頭部重創昏迷，送往竹山秀傳醫院仍不治，來自新北市36歲女登山客骨盆骨折，屏東縣27歲男登山客左小腿開放性骨折，其餘有胸痛、腳扭傷等症狀分別送往南投、南基等醫院救治。

田姓駕駛首當其衝，其頭部受創，送醫急救仍不治。（南投縣消防局提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣消防局指出，9人座的接駁車上午9時許行經郡大林道30公里處翻落40公尺深山谷，車上3名乘客費了九牛二虎之力爬上林道求救，由於含駕駛共8人，立即調派信義、玉山、日月潭、水里、竹山、集集消防分隊前往，因事故地點位於偏遠山區，中午抵達立即展開搜救行動。林務局南投林區管理處獲悉，也派員加入救援行動。

登山接駁車於郡大林道30公尺處翻落40公尺深山谷，造成駕駛死亡7乘客輕重傷，警方調查事故原因。（南投縣消防局提供／楊靜茹南投傳真）

警方指出，墜谷接駁車上連同司機共8人，其中3名乘客自行脫困爬上林道，其他路過人車發現以無線電通報，搜救人員利用繩索攀降至事故地點，發現田姓駕駛意識昏迷，其餘4名中重傷、3名輕傷，分別送至竹山秀傳醫院、南投醫院及南基醫院救治，將進一步調查事故原因。

接駁車上的乘客7人輕重傷，其中屏東縣27歲男登山客左小腿開放性骨折。（南投縣消防局提供／楊靜茹南投傳真）

郡大林道起點位於台21線旁、十八重溪橋左岸，60年前修築完成，為當年砍伐巒大事業區林木的重要幹道，因鄰近郡大山而得名，不過林道行經區域地質脆弱，常遭天然災害，最多只能通行至33公里處的大崩塌地，其中32公里處為攀登望鄉山、郡大山的登山口，每逢假日登山客絡繹不絕。