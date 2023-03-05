美國佛州一所醫院日前發生老顧老悲劇。76歲婦人持槍殺害身患絕症病重多時的77歲丈夫之後要按計畫自盡卻下不了手，與趕抵現場的警力對峙4小時才就逮。起初她被控一級謀殺罪名，前天（3日）她以15萬美元保釋，未來會以罪刑較輕的加工自殺或誤殺、暴力傷害執法人員的罪名受審。

今年1月21日是華人圈的除夕夜，美國佛州岱托納灘（Daytona Beach）一家醫院卻傳出槍響。76歲的艾倫（Ellen Gilland）槍殺了病重的77歲丈夫傑瑞（Jerry Gilland）。原來，這對老夫老妻花了好幾個星期商量計畫，兩人講好，若男方病情持續惡化，由女方下手結束他的生命後她再飲彈自盡，共赴黃泉。當地時間21日上午，醫院11樓傳出槍響。這個悲傷計畫的前半完成了，老婦卻沒辦法自我了斷。

據警方報告顯示，院方2名人員聽見1106號病房傳出槍聲後入內一看，艾倫就在病床旁邊，傑瑞躺在血泊裡已無生命跡象。艾倫把槍口朝向工作人員、叫兩人離開病房，後來又有一名工作人員入內，同樣被艾倫用槍逼著離開。

案發10分鐘後，警方趕抵現場，封鎖樓層並疏散周邊住院患者。一名警員隨身攝影鏡頭畫面顯示，多名警力持槍站在病房外的走廊朝艾倫不斷大喊「把槍放下！」。警方持續勸說，艾倫並未威脅警方，但也不肯放下槍枝，甚至把槍口對著警察。警方擔心她還會開槍。

後來特警隊到場接手，先以閃光彈讓艾倫分心、成功衝入病房，警力想用電擊槍限制艾倫的行動未果。最後，艾倫朝天花板開了一槍之後放下槍枝，警方上前逮人。這起事件歷時4小時方告落幕，警方把她送往附近的監獄拘禁。

艾倫最初被控一級預謀殺人罪名，不可保釋。到了本月1日，大陪審團決定改以情節較輕的加工自殺／誤殺與攻擊警察的罪名起訴。獄方紀錄顯示，艾倫在3日獲得保釋出獄。法官諭令艾倫不得持有任何武器，在出庭受審之前這段保釋期必須接受監管。她也不得踏入任何一家醫院，除非有緊急狀況，進入醫院之前須先通知法院。

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文章來源：Woman accused of killing ill husband released from jail
文章來源：Woman accused of killing husband at Daytona Beach hospital bonds out of jail
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