2016年強颱莫蘭蒂重創小琉球漁福漁港，導致防波堤斷裂、消波塊崩落港口航道，至今仍影響漁船出入，雖然縣府在今年初籌到經費修復，但施工到一半卻遇保育團體提出傷害珊瑚礁的質疑，導致漁民盼了近8年的工程只能暫緩，對此，琉球區漁會跳出來挺漁民無奈道：「難道漁民的生命安全就不用顧？」

琉球區漁會股長曾毓宗指出，漁福漁港受到強颱重創後，時常發生漁筏筏底撞礁石的事情，尤其在天氣不好的時候，漁船會因為浪差頻率高、或浪大不穩，整艘船衝去撞消波塊，進而導致螺旋槳被撞壞或船身翻覆，不少漁民也因而受傷。

曾毓宗說，漁會都有將這些事情回報縣府，希望縣府盡速修復漁港，但因經費不足、加上保育團體認為施作重力工程會傷害到周邊的珊瑚礁，所以修復工程遲遲等不到，這幾年來各方單位討論超過10次，但都沒有結果，期間雖有試作設立浮標燈引導漁船避開消波塊，不過也是治標不治本，港口航道的危險性並沒有排除，而且浮標燈的損壞率又很高，幾乎每周就會壞1個。

「以為問題要解決了。」曾毓宗無奈表示，今年初縣府捎來好消息稱，經費籌到了，而且也成功徵求保育團體同意，以傷害最小的施工方式修復漁港，不料，近日施工到一半，突然又有保育團體質疑有珊瑚因工程受害，工程因此暫緩。

曾毓宗語重心長地說，漁會也認為珊瑚很重要，珊瑚需要保護保育，但漁民的生命安全不重要嗎？一定要等到漁民真的出事了，才要重視嗎？如果漁民真的因此出事要怎麼交代？

他強調，工程確實會傷害到珊瑚，但傷害層面極小，只有表層受傷且很快就能恢復，並不是整個死掉，為什麼不能讓工程快點進行、快點結束，也好讓自然生態快點復原呢？

琉球區漁會總幹事蔡寶興也說，施工單位是以鐵柱將平台船定點固定再進行施工，海底受損面積小，自然恢復的時間快，是最適當施工方式，請各單位勿再阻止，還給漁民一個安全的漁港與航道。

對此，縣府指出，將於6日與廠商、顧問公司開會討論，先釐清有無破壞珊瑚礁，進而檢討施工方式，但縣府不諱言，該航道確實很危險，目前整起工程雖先暫緩，但會積極溝通、盼各方取得共識。