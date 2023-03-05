忠信愛樂交響樂團演出邀請國內知名演奏家同台競技。（忠信學校提供／邱立雅竹縣傳真）

忠信學校重視學生藝術素養，校方邀請基金會所屬忠信愛樂交響樂團4日晚間前來演出，由60名專業樂手搭配26名學生，共同展演樂團創團4部曲《起承轉續》的第3部曲。為此指揮馬克葛瑞森和團員們共同挑選較具挑戰性的樂曲演出，學生們也展現平日苦練成果。

忠信愛樂交響樂團是一個由北台灣專業音樂人組織的民間愛樂團體，忠信學校校長廖婉君表示，由駐節忠信學校樂團首席馮璞倡議，偕許家瑋、林清汝、鄭小妍、杜安雯、鄭慧豐等專業音樂人於2018年共同發起成立。

忠信愛樂交響樂團成立隔年起推出創團4部曲《起承轉續》，已演出起、承、轉3個場次，分別於新竹縣演藝廳、台中歌劇院以及返回忠信學校舉辦演奏會。校方表示，學校從1970年起至今創立53年，也適逢禮堂重新整建過，於是將演奏會搬回學校舉辦，邀請師生及畢業生等人前來聆聽。

此次演出除了60名專業音樂老師之外，學校還派出26名學生與老師們同台演出。校方表示，學校推展音樂教育，學生皆可自由選擇選修樂器，當天上場的學生們就在指導老師的目視之下，展開演出。

校方表示，受邀上台演奏的學生，在年後即緊鑼密鼓排練，除了課餘時間，周末也加緊練習。但隨著演奏進行，學生們表示「壓力與緊張都釋放出來了」，演出成果更獲得滿堂彩，讓大家感動這1個月的辛苦都值得了。

忠信愛樂團長馮璞表示，這次演出是樂團創團4部曲《起承轉續》的第3部曲，為此，指揮馬克葛瑞森和團員們共同挑選了比較具有挑戰性的樂曲演出。上半場忠信愛樂將以奧托里諾．雷史畢基的《西西里亞納》樂曲為演出揭開序幕，同時邀請了享譽國際的台灣吉它演奏家蘇孟風，以及台灣班多鈕手風琴演奏家吳詠隆同台演出。