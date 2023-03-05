迎來節氣驚蟄，也代表即將進入春天「乙卯月」，《搜狐網》命理專欄分享，生肖豬、羊、狗的人在驚蟄後好運也會跟著來，不但會有貴人出現給予幫助，在事業上的表現也相當出色，有需要團隊合作的部分，都能和成員們進行良好溝通。

▎生肖豬

生肖豬地支為亥、五行為水，內藏甲木，聰明機智、充滿才華，金水相生，易有貴人相助。在癸卯年有機會得到師長提攜、朋友相助，利於長遠發展；春天木旺的乙卯月，則利於多方支持、團隊建設，再加上地支亥卯相合，合中有生，利於組織建設、施展才華以及投資獲利；此外在驚蟄後也利於計畫執行，有機會學業有成、獲得貴人幫助。

▎生肖羊

生肖羊地支為未、五行為土，內藏火、木之氣，個性寬厚包容，溫文爾雅，坐事情能夠穩步推進。在癸卯年適合累積財富、推進工作、團隊合作；驚蟄後月令進入乙卯月，利於事業發展、組織協調、內部溝通，從事與團隊有關的工作，同時也可以突破困境，將打結的思路釐清。

▎生肖狗

生肖狗地支為戌、五行為土，內藏火、金之氣，忠心包容、學習能力強，善於思考且具有管理能力。在癸卯年攝合累積財富、團隊合作和推進工作；到了春天乙卯月，在溝通合作上有不錯的表現，還容易獲得師長提攜；驚蟄後進入乙卯月，則可能遇到貴人相助，執行計畫也更加順利。