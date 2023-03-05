Netflix近日推出《以神之名：信仰的背叛》紀錄片，其內容介紹4名邪教教主的恐怖故事，其中，除了攝理教教主鄭明析的惡行被觀眾撻伐，而孩童樂園(아가동산) 的邪教教主-金己順(김기순)除了有種種讓人毛骨悚然的舉動外，更被爆出用信徒詐騙獲得的金錢創立了「新娜拉唱片」，讓觀眾揚言抵制。

紀錄片中揭發了金己順的種種惡行，指出她自稱為神，不僅要求教徒屏除包含親情在內的七情六慾才能獲得永生，對此，更命令父母親手毆打孩子，抑或是孩子毆打自己的父母，以證明他們確實有達到要求。

此外，在金錢方面，金己順不只強迫信徒勞動外，也要求他們捐出全數的財產，並以其成立「新娜拉唱片(Synnara record，SY)」，由於新娜拉銷售的專輯較為便宜，成了全球不少Kpop粉絲喜歡選購的通路之一，豈料背後竟是邪教所掌控，讓粉絲們相當震驚，更揚言拒買其商品。

對此消息，在韓網論壇《theqoo》上引起討論，更有粉絲號召要抵制其產品，也有網友將此消息在臉書以及論壇《Dcard》上以「拜託不要跟新娜拉買專輯！」為題轉貼，分享新娜拉的韓文名就是神的國度之意，而神就是那個自稱是孩子神的金己順。另外，網友們也指出台灣常見的幾個唱片行諸如五大、佳佳等，沒特別標註的專輯大多都是和新娜拉購買，希望喜愛Kpop的粉絲們在台灣唱片行購買時能多注意一點，不要因為便宜而繼續購買該通路：「相信大家不希望自己花錢幫偶像衝銷量，卻也順便資助了這種無良瘋子吃好喝好吧！」

Netflix近日推出《以神之名：信仰的背叛》紀錄片。（影片來自YouTube，如被移除請見諒。）

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