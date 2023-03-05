林書豪領軍鋼鐵人客場挑戰領航猿，上半場打完領先多達37分。（高雄17直播鋼鐵人提供）

（19:00更新，補充最後戰果）P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人5日前進桃園璞園領航猿主場，這場比賽出現兩個聯盟新低的紀錄，上半場領航猿得分21創下聯盟半場得分新低，也讓鋼鐵人帶著37分領先進入下半場，第3節雖然鋼鐵人進攻當機單節4分也是聯盟新猷，不過第4節鋼鐵人再度找回準星，單節31分收尾，最終鋼鐵人93比63輕取領航猿，結束這波客場征戰。

首節鋼鐵人的進攻相當流暢，攻守轉換速度也快，開局就打出7比0下馬威，這節領航猿的進攻也比較受挫，難得出現單節得分個位數的畫面，因此首節打完鋼鐵人24比8領先16分。

第2節鋼鐵人持續給領航猿加壓，這一節鋼鐵人團隊投進5記三分球，而且是多點開花，半場打完就累積37分領先保險，領航猿則是半場得分21也創下聯盟半場得分新低，舊紀錄是2022-23球季台北富邦勇士的24分。

下半場易籃再戰，換鋼鐵人在上半場領航猿進攻的籃框也面臨投籃準度下滑，這節鋼鐵人僅拿到4分，領航猿則進帳17分，將分差追到24分，單節最低得分4分也是聯盟新低，之前紀錄5分是福爾摩沙台新夢想家跟鋼鐵人共同保有。

一度輸到40分的領航猿下半場在鋼鐵人進攻受挫的情況全力追分，第4節一度將分差縮小到20分以內，不過鋼鐵人在林書豪、陳又瑋連續得分拚出5比0小高潮，這一節鋼鐵人也適應了籃框，林書豪、呂政儒、陳又瑋也都有命中三分球，最終鋼鐵人還是順利守住勝果，本季對領航猿吞3連敗後，終於拿到本季對戰首勝。

此役林書豪攻下26分、14籃板，克拉索夫15分、13籃板，鐵米12分、10籃板，陳又瑋、王律翔各13分、12分。領航猿以施晉堯13分最高，白曜誠、黃泓瀚各11分，桑尼10分。