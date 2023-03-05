對於許多大學準畢業生來說，求職是不小的壓力。不過近日有台大學生喊話，要文組學生別去就業博覽會，認為這樣會造成現場人擠人、浪費人資的時間和文宣品，「就業博覽會不是開給你們的」。貼文曝光後，許多文組大學生紛紛自嘲，「氣死我了，這單我不跑了」、「還好啦現在也是在上市櫃公司工作，大冰美買一送一喔，這裡可以幫你結帳」。

原PO在臉書社團「NTU台大學生交流板」發文表示，「請文組的同學不要去就業博覽會跟人擠，也不要浪費HR（人資）的時間和文宣品，就業博覽會不是開給你們的」。貼文近日遭截圖轉傳到Dcard，引發熱議。

對此，許多文組大學生紛紛回應，「氣死我了，這單我不跑了」、「還好啦現在也是在上市櫃公司工作，大冰美買一送一喔，這裡可以幫你結帳」、「開玩笑，我可是在國際企業工作的，別小看文組的好嗎？『您好，要來份快樂分享餐嗎？』」、「朋友財金，一去攤位，『同學什麼科系？』『台大財金所』『不是電資啊，歐好，那你會寫程式嗎，還是你再去別的攤位看看？』」

不過也有網友表示不同意，「憑什麼文組的人不能有機會呀，講這句話的是不是太自以為是了，人家要不要去關他啥事。選員工，不只是要優秀而已，品德也很重要，日久見人心，就算你進去是被主管非常看重的錄取，你不懂謙卑，遲早會被壓下來」、「以前有外文系的學妹，大學在玩，現在當協理。所以文組也可以在業界有成就啦！」