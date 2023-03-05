白安今出席《安好誌》新書分享會。（陳俊吉攝）

白安今出席《安好誌》新書分享會。（陳俊吉攝）

白安推出第一本詩、文、圖創作集《安好誌》，5日在台北誠品R79地下書街盛大舉辦新書分享會，首次以「作家」身分與歌迷粉絲互動。受訪提及新書其中一篇「六百元」寫的是關於父親離世，白安說：「爸爸離開像根被拔掉，（感情）分手跟爸爸（過世）無法比較，一個辦家家酒一個告別。」那一年她陸續送走4位至親，「很奇怪的感受，現在還會想到爸爸，想到他聲音」，白安講到數度落淚，令人不捨。

新書同時揭露她的感情觀，白安表示自己並非不婚主義，「不想說任何篤定的話，但的確現在沒這個想法（指結婚），但話不要說死」；單身將近5年的她近期是否有不錯對象出現？她直率表示「沒有」，擇偶條件必須脾氣好，「不要管我，太帥的也不要，但每個人對好看定義不一樣，有他自己擅長，盡量不要碰做音樂的，因為我太理解做音樂」。

《安好誌》耗時逾2年籌備，她形容像是把自己的私密日記分享給大家看。當初出版社邀請出書後，自己試著練習將日常的平靜美好記錄下來，但寫了半年間後發現，生活有太多變數，無法只寫「安好」的事情，甚至一度想把書名「安好誌」改掉，她說：「這其實是一本很私人的個人紀錄，自我觀察，發現美好是需要練習的，因為如果沒有發現美好的能力，再好的事發生也不會懂得珍惜。」在經過自我觀察、自我和解的過程，她重新再找到安好時刻，因此決定沿用「安好誌」書名。

分享會現場白安不僅分享成書經過，也親自朗讀《安好誌》內容，她笑說朗讀比唱歌還緊張，希望歌迷把她朗讀過程記錄下來，讓她留念。白安鼓勵讀者，即使生活充滿起伏，每個人都能練習書寫專屬自己的「安好誌」，3月18日白安將帶著「沒有人寫歌給你過吧」新歌巡迴演唱會到台中舉辦，在高雄場她演唱的8年沒唱的〈默劇〉獻給鐵粉，台中場也將構思驚喜獻粉絲，演唱會門票等資訊，可查白安及相信音樂官方臉書、微博、微信。