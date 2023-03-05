台灣AV女優孟若羽擁有F級傲人身材，因為長相與女星楊丞琳有些相似，被封為「暗黑楊丞琳」，她4日透露在夜店被陌生男子騷擾，對方多次動手摸她身體，孟若羽拒絕後仍然沒有收斂，最後男子被請離夜店，孟若羽也怒批：「不管女性的職業是什麼，最基本的尊重都一定要有的。」

孟若羽4日發文透露和朋友去夜店玩，進入包廂後一名陌生男子拍她手臂敬酒，她客氣回敬，沒想到對方突然摸她胸部，孟若羽立刻打掉男子的手，身邊朋友也打男子頭以示警告，但男子仍不收斂，從後方偷摸孟若羽屁股，並裝沒事和其他人聊天，之後男子抓另一位女生朋友到他身邊坐，「我也是立馬把你手打掉，我另一個朋友也把你手推開，你反向要抓我那個朋友，我朋友反抗你，竟然要服務生請我那位女生朋友離開。」

孟若羽提到壓垮她的最後一根稻草是明明隔著兩、三個人的距離，男子卻有辦法伸手摸她腰，被甩掉之後態度依舊輕浮，不覺得自己有錯，讓孟若羽氣到用力推對方質問「我跟你認識嗎？」結果對方只是面帶笑意雙手合十道歉，讓孟若羽氣炸批評「你這種態度任誰都不會原諒吧？」她因對方態度忍不住再推一次，男子則作勢要揮拳，最後被十幾個安管壓制請離，甚至還因襲警被帶去警察局。

孟若羽表示女生很容易在夜店被吃豆腐，但她仍然怒斥：「不好意思我沒辦法接受，因為真的太超過了，你憑什麼摸我胸部摸我腰甚至摸我屁股！？」該男子酒醒後向友人要孟若羽的聯絡方式想要道歉，但她至今沒有收到對方訊息，她強調「今天我會發這個文章，我也不怕有酸民說我怎樣，我認為女性就是要勇敢的站出來勇敢拒絕，而不是忍氣吞聲讓男生的行為舉止越來越過分」。

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