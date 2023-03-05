台東縣衛生局自3月6日起推動「守護寶貝－新冠疫苗缺一不可」活動。新冠疫苗示意圖。（蔡旻妤攝）

確診過新冠肺炎也可能再次感染，為提升民眾增加保護力，台東縣衛生局自3月6日起推動「守護寶貝－新冠疫苗缺一不可」活動，只要是設籍台東縣65歲以上長者及出生滿6個月至4歲幼兒，於活動期間至台東縣各鄉鎮市衛生所接種疫苗基礎劑或首次接種莫德納BA.4／5次世代疫苗即可獲得500元禮券，提醒符合資格的民眾或家長陪同家中幼童前往接種。

台東縣衛生局指出，配合中央推動全民COVID-19疫苗接種運動，自3月6日至4月30日推出「守護寶貝-新冠疫苗缺一不可」活動，只要家中有設籍台東縣且65歲（含）以上或出生滿6個月至4歲幼兒，於推動期間至台東縣各鄉鎮市衛生所接種新冠疫苗基礎劑（第1、2劑）或首次接種莫德納BA.4／5次世代疫苗，即可獲得500元禮券，籲請務必完整接種，以增進免疫保護力。

衛生局提醒，接種COVID-19疫苗可減少感染並降低重症及死亡風險，提升群體免疫保護力，確診過新冠肺炎也有可能再次感染的風險，所以確診過新冠肺炎且不論有無症狀，也應距離自發病日起至少間隔3個月再接種疫苗，以避免2次感染導致重症風險。相關資訊請至官網查詢（https://www.ttshb.gov.tw/Announcement/C000001?ID=e5972af4-0729-4ddd-935a-ad4d34947671&PageType=1）