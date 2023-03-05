台南台鋼獵鷹5日在主場與台啤英熊進行例行賽最後一次交手，本季雙方前5度交手獵鷹拿下3勝2敗，此役易籃後獵鷹還一度18分落後，決勝節找回進攻模式強攻禁區，團隊單節進帳41分，全場送出37次助攻，比對手多出18次，最終獵鷹就以111比95完成逆轉秀，達成隊史首次5連勝。

第2節獵鷹最多落後到13分，尾聲靠著胡凱翔與禁區雙塔小組配合追分，一度追到剩2分差，獵鷹以48比54落後進入下半場，易籃後團隊陷入得分荒，被打出一波1比13攻勢，決勝節前獵鷹仍處於8分落後，德古拉在末節挺身而出，大爆發連得9分扭轉戰局，阿修羅也發揮臂展優勢連送2記火鍋，團隊單節豪取41分，澆熄台啤反撲氣焰，終場逆轉台啤，搶下5連勝。

此役次節中段後獵鷹一路處於落後，末節阿修羅、德古拉上演飆分秀助隊逆轉戰局，賽後劉孟竹教練表示，「這場比賽的結果對我來說，首先很感謝球員在落後多達18分的時候沒有放棄，上半場在進攻端沒有那麼順，三分命中率只有2成，對方將近有5成非常高的命中率，下半場休息有跟球員講，雖然上半場落後，但應該需要更有耐心，堅持每一波的防守，保護每一顆的防守籃板，特別在決勝節防守意識帶動團隊的進攻。」劉孟竹教練也提到團隊送出37次助攻，意味著團隊的配合越來越好，相信這是一個非常棒的團隊合作數據。

獵鷹「拉拉山」三塔此役得分都破20分，德古拉繳出21分、10籃板的雙十數據，其中9分集中在末節，提到末節大爆發，他則表示，「下半場調整心態，防守端守到區域，進攻端保持企圖心，一直鼓勵隊友積極進攻，才能順利收下勝利。」阿修羅繳出32分為全場最高，另有9籃板，布拉20分、17籃板，簡偉儒15分含4顆三分外線。

本週「女力時代」主題週由妍言接棒主持人、陳捷盛首次嘗試播報員，亦在(5)日賽前由球團頒發「灌籃王」劉駿霆20萬激勵獎金，兩日賽前由台灣之光方莞靈、楊合貞開球，為本週主場帶來勝利。