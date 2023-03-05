南投縣第二選區立委補選，民進黨的蔡培慧險勝國民黨的林明溱。針對這次補選結果對2024年總統大選的影響，曾精準預測九合一大選結果的日本學者小笠原欣幸，今天(5日)在臉書分析指出，這次補選獲勝，雖然對民進黨有利，但是「並未改變勢力結構，總統選舉開局仍然是五五波的局勢」。

小笠原欣幸今(5日)在臉書分析說，國民黨原本認為林明溱會輕鬆獲勝，為了這一仗的敗選埋下了伏筆。此次補選，投票率為46.35％，在補選中算是相對較高，原本預測會落在35-40％。國民黨和民進黨的得票數，雖然比過去的選舉來得低，但仍可以看出民進黨的下滑幅度較小，顯示民進黨支持者的危機意識較強，投票意願高於國民黨支持者。如果投票率如同預期的35-40％，就會形成藍綠基本盤的對決，如此一來，國民黨應該就會獲勝。

小笠原欣幸認為，民進黨此次補選的勝選，有助於它掃除縣市長選後的沉悶氣氛；而對國民黨而言，則是敲響了警鐘，提醒他們不要還沉醉於縣市長大勝的氛圍中。

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小笠原欣幸分析表示，雖然這次補選獲勝，對民進黨有利，但並未因此改變勢力結構。總統選舉開局仍然是五五波的局勢。