一對冷凍胚胎前後相隔13年分別懷孕生產，大陸武漢大學人民醫院最近完成一項罕見的試管嬰兒技術，讓母親相隔13年受孕，並順利生產。這前後2名來自於母親冷凍胚胎新生兒相差12歲，都屬兔，醫生表示，這也算是胞胎兄弟。

據武漢《長江日報》報導，婚後3年未孕的唐女士和丈夫2009年在武漢大學人民醫院生殖醫學中心進行了試管嬰兒技術助孕，順利產下一名男嬰。13年後這位已近中年的44歲唐姓女士因政府推出的2孩、3孩政策，想再要一個孩子，於是將13年前以試管嬰兒技術取得的冷凍胚胎「喚醒」，再次成功受孕並順利產下第2名男嬰。

胚胎冷凍處於沉睡狀態，等需要解凍的時候再被喚醒。圖為顯微鏡下為冷凍胚胎解凍。（圖／長江日報）

報導說，這項試管嬰兒技術是由武漢大學人民醫院生殖醫學中心進行，使用13年前的胚胎是因為這對夫妻已年過40，精子卵子質量都大不如前，自然懷孕生產對孩子有較大風險。而當年進行冷凍的胚胎共有4個，還有3個仍冷在-196℃的液氮罐中。

醫學中心的李愛斌教授表示，胚胎冷凍一般採取的方法是玻璃化冷凍法，先用冷凍保護劑置換胚胎細胞內的水分，胚胎在冷凍的過程中，從生理溫度急速降溫到-196℃，胚胎細胞內外液體瞬間凍結成玻璃化固體狀態。從而使胚胎處於沉睡狀態，等需要解凍的時候再被喚醒。而在安全性方面，目前大陸外對冷凍胚胎的隨訪研究表明，凍胚移植的胚胎的生長發育和健康狀況與新鮮胚胎並無明顯差異。

冷凍胚胎可長期儲存，但時間過長可能帶來生育風險以及社會倫理問題，專家一般建議冷凍期限不超過5年。圖為冷凍胚胎儲存罐。（圖／長江日報）

報導表示，2022年5月由李愛斌帶領團隊，再次為唐女士再進行一次試管嬰兒受孕，並根據她的身體狀況製定了個性化的助孕方案，最後順利地產下另一名健康的男嬰。

李愛斌表示，雖然兄弟倆相差整整12歲，但都是2009年同一時間取卵受精的，屬於同一批胚胎。從醫學角度來看，他們也算是雙胞胎兄弟。

據統計，從2010年至今，共計有5000枚左右的冷凍胚胎儲存在武漢大學人民醫院生殖醫學中心。隨著全面生育政策的放開，越來越多的夫妻前來諮詢如何解凍冷凍胚胎、喚醒這些沉睡的小生命。李愛斌表示，冷凍胚胎的儲存期限，理論上是無限期的。但長期凍存可能帶來生育風險以及社會倫理問題，中國專家共識建議冷凍保存期限一般不超過5年。