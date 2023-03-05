宜蘭縣長林姿妙（左3）、議長張勝德（右1）等人共襄盛舉出席健行活動，為宜蘭注入健康新活力。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

隨著春天到來，疫情逐漸解封中，宜蘭縣成功獅子會今（5日）於隱藏在鐵路高架橋下的創意彩繪步道，舉辦「成功鬥陣行」健行活動，吸引近千人參與，縣長林姿妙、議長張勝德等人共襄盛舉，為宜蘭注入健康新活力；獅子會表示，將持續向縣府申請補助經費美化市容，賦予自行車道新樣貌，增添新的觀光亮點。

高架橋下非常適合一家大小散步、騎著腳踏車休閒的欣賞彩繪圖案。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

今年適逢宜蘭縣成功獅子會成立22周年，長期秉持關懷社會、造福人群的理念。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

為美化宜蘭市凱旋里旁鐵路高架橋下自行車道，縣府和宜蘭市公所共同補助26萬元執行第一期橋墩24節氣彩繪工程，第二期由縣府和議會7位議員挹注93萬餘元，於橋墩彩繪縣內各鄉鎮重要景點，近日完成的第3期則由宜蘭縣成功獅子會出資20餘萬元，執行「鐵道情懷」主題，彩繪20根橋墩。

日前獅子會在高架橋下舉辦雙園自行車活動，串聯羅東運東公園和宜蘭運動公園，以橋下的凱旋社區會折返點，希望藉此吸引更多散步民眾和自行車騎士能多加利用，帶動地方休閒運動風氣及觀光發展。

今年適逢獅子會成立22周年，長期秉持關懷社會、造福人群的理念，今遂與凱旋社區發展協會、凱旋里長林振雄辦公室、南津里長林聰明辦公室、壯二鎮安廟管理委員會共同舉辦健行活動，提供2台50吋液晶電視、高級腳踏車和超過50份、價值千元以上的摸彩品給走完全程的人摸彩，現場吸引近千人參與。

張勝德表示，疫情趨緩，鼓勵民眾多多外出運動，好好利用高架橋下美麗的自行車步道，可免於日曬雨淋，非常適合一家大小散步、騎著腳踏車休閒的欣賞彩繪圖案；因該條路線靠近蘭陽溪北岸尚有30餘支墩柱未彩繪，獅子會預估再向縣府提出第4期彩繪工程補助計畫，議會將全力協助，一起美化市容。