民進黨高雄市議員黃秋媖5日下午宣布，將參選大岡山區立委，她將與同黨的現任立委邱志偉做電話民調的黨內初選。黃秋媖坦言，壓力真的很大，希望獲得民眾的支持。
許多民眾近來鼓勵黃秋媖出馬角逐立委，黃秋媖經過考慮，決定參選大岡山區立委，此區域包含路竹區、湖內區、茄萣區、岡山區、橋頭區、梓官區、彌陀區、永安區，幾乎涵蓋北高雄。
黃秋媖表示，要和邱志偉拚黨內初選，令她備感壓力，距離四月中旬的黨內初選只剩下一個多月，她會努力爭取民眾的支持，希望有機會能為大家服務，把北高雄變得更好。
民進黨高雄市議員黃秋媖5日下午宣布，將參選大岡山區立委，她將與同黨的現任立委邱志偉做電話民調的黨內初選。黃秋媖坦言，壓力真的很大，希望獲得民眾的支持。
許多民眾近來鼓勵黃秋媖出馬角逐立委，黃秋媖經過考慮，決定參選大岡山區立委，此區域包含路竹區、湖內區、茄萣區、岡山區、橋頭區、梓官區、彌陀區、永安區，幾乎涵蓋北高雄。
黃秋媖表示，要和邱志偉拚黨內初選，令她備感壓力，距離四月中旬的黨內初選只剩下一個多月，她會努力爭取民眾的支持，希望有機會能為大家服務，把北高雄變得更好。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。