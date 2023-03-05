民進黨高雄市議員黃秋媖5日下午宣布，將參選大岡山區立委，她將與同黨的現任立委邱志偉做電話民調的黨內初選。黃秋媖坦言，壓力真的很大，希望獲得民眾的支持。

許多民眾近來鼓勵黃秋媖出馬角逐立委，黃秋媖經過考慮，決定參選大岡山區立委，此區域包含路竹區、湖內區、茄萣區、岡山區、橋頭區、梓官區、彌陀區、永安區，幾乎涵蓋北高雄。

黃秋媖表示，要和邱志偉拚黨內初選，令她備感壓力，距離四月中旬的黨內初選只剩下一個多月，她會努力爭取民眾的支持，希望有機會能為大家服務，把北高雄變得更好。