台灣行人地獄再現，老夫婦過馬路遭左轉車輛撞倒畫面曝光。

台灣的交通狀況常被人詬病，甚至也有國外媒體引用臉書粉專，指台灣是「行人地獄」。4日午間，在新北市瑞芳區明燈路三段，就有一對老夫婦，只不過想過個馬路，就被打算左轉的車輛撞倒，所幸老夫婦僅受輕傷，並沒有大礙。

新北市瑞芳區4日午間發生過馬路的行人遭車輛撞倒，全程都被民眾的行車紀錄器拍下。（摘自臉書爆料公社／張志康新北傳真）

新北市警察局瑞芳分局透露，4日午間1時38分接獲民眾通報，指在明燈路三段發生一起交通事故。員警迅速到場後，發現24歲的葉姓男子開著自小客車，打算從民族路左轉明燈路三段，卻沒有注意到正在過馬路的80歲許姓老翁及72歲的彭姓婦人，葉男的車子一頭撞上正在過馬路的夫婦兩人，雖然速度不快，也及時煞停，但兩人仍被撞倒地。

瑞芳分局員警到場後也通報消防單位派出救護車，經救護人員檢視，確認老夫婦兩人僅受輕傷，並無大礙，仍將兩人送醫治療。警方也針對葉姓司機進行酒測，酒測值為零。警方也先依《道路交通管理處罰條例》以葉男未在路口禮讓行人，開出罰單。