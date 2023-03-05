藝人小甜甜產下女兒「米苔目」後，因體質改變，罹患甲狀腺機能低下、雄性激素過盛、多囊性卵巢症，曾表示就算不吃不喝也會胖，她今在臉書曬出女兒可愛的照片，透露產後的體質改變，突然變成一個藥罐子，一天要吞近20顆的藥，而這些病狀還會一直發胖，「很多不知道的人整天攻擊整天嘴，胖子噁心變好肥腿好粗不要出來嚇人…….扒拉扒拉！！」字裡行間透露出被酸民攻擊「身材」的無奈。

不過，小甜甜仍感謝女兒的到來，直說她是「天使」，「帶著她工作人人都愛，他也讓人人都愛她」，更治癒了小甜甜的生活。對於酸民，她也有感而發，寫道：「我想你們應該都不是媽媽，更都是沒經歷過生產的人吧？以前我也不知道原來有一種東西叫做：產後的體質改變！這由不得你，更不是你能選擇的，所以希望你們看到其她母親正在或已經的身體形態轉變，不要用嘲諷取笑的口語字眼來傷害正處於最脆弱的她們，因為這些改變是為了換得孩子健康平安的來到這個世界！」

其實，小甜甜曾分享自己產後身體變化，到醫院去抽血做檢查，得知自己有甲狀腺低下、雄性激素過盛、多囊性卵巢問題。甚至被醫生告知「目前這些狀況，妳就算不吃不喝也會胖」，加上必須長期服藥，也帶來發胖副作用。