運動局副局長游志祥、台中市慢跑協會理事長袁菁梅、會長阮房義、前會長林皆正、理事游尊亦等均到場為跑友加油。（台中市政府提供）

「2023高美濕地馬拉松」，5日清晨在台中海生館旁道路起跑。（台中市政府提供）

跑出活力與健康！為鼓勵全民參與運動，由台中市慢跑協會主辦的「2023高美溼地馬拉松」，5日清晨在台中海生館旁道路起跑，台中市政府運動局副局長游志祥代表出席，感謝主辦單位協助台中推廣路跑運動風氣，並為現場近3000名跑友加油打氣，一起為健康而跑。

運動局指出，此次活動分成四組，有專業的全馬及半馬，也有10k及5k的健康組，路線行經台中生態聖地高美溼地風車大道及海角明珠，周圍有梧棲觀光魚市、三井outlet暢貨中心等景點，適合全家一起來體驗台中海線之美，讓跑友們可以置身徐徐海風並悠遊台中最美的海岸線。

運動局說，市長盧秀燕上任後積極推動「酷運動」打造台中為「酷城市」，近年在台中市各區陸續辦理羅布森伴城路跑、大甲媽BOBI RUN路跑、舒跑杯、資訊盃公益馬拉松等多場路跑活動，今年初更是首度辦理國道四號路跑，鼓勵市民多參與。

運動局同時響應台中市推動聯合國永續發展目標，鼓勵市民兩性平等（SDG5），不分年齡及性別參與路跑活動，尤其因應氣候變遷（SDG13），期望透過路跑宣傳低碳觀念，提升市民自我健康意識及養成運動7333規律運動。

運動局強調，市府未來也將持續促進全民健康，積極推動各項運動，提倡社會大眾運動風氣與推廣台中在地之美。