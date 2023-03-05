陳仙梅（左）送上「護嗓三寶」給賴慧如。（民視提供）

藝人陳仙梅日前進棚探班賴慧如，特別送上「護嗓3寶」冰糖、水梨、膨大海，讓賴慧如驚喜又感動！原來陳仙梅知道賴慧如要準備4月的「黃金歲月演唱會」，但工作滿檔，除了忙拍《市井豪門》，還主持《最強綜藝秀》，怕她好歌喉受影響於是趕緊送暖，兩人還擁抱互相打氣。

陳仙梅說，兩人在前一檔8點檔《黃金歲月》都飾演在西餐廳駐唱的歌手，她是抒情歌手孟娜，賴慧如是「動感小辣椒」阿嬌，當時賴慧如為了晉升演唱抒情主秀，竟然在一次陳仙梅要登台前把她的高跟鞋藏起來，想讓她無法上台；兩位女歌手在劇中恩怨不斷，引起不少風波但也創下高收視好成績。這次陳仙梅送上禮物，不忘打趣問：「好歹我也是《黃金歲月》抒情天后，為什麼這一次我無法一起上台？」賴慧如秒回：「因為我把妳的高跟鞋藏起來，而且妳現在是《市井豪門》壹品集團的總經理，不需要賺錢了，好好坐在台下享受就好！」讓陳仙梅哈哈大笑。

陳仙梅表示，當年秀場的風華她也有經歷過，曾經跟家人一起在台下吃牛排邊看精彩的表演，這次「黃金歲月演唱會」有天后陳美鳳、金曲歌王洪榮宏、蔡小虎、台語歌后龍千玉、王中平、王彩樺、賴慧如、洪都拉斯、黑旋風等超華麗卡司，她已幫父母買好票，準備全家要一起好好去看秀。

賴慧如聽到陳仙梅描述秀場風華的精彩，她說其實很羨慕，因為自己沒有經歷過那個年代，但很開心可以參與《黃金歲月》8點檔的演出，且還可以登上北流舞台，她透露這次不但有精彩短劇還有華麗的歌舞秀，更笑稱有洪都拉斯和王彩樺在台上，不怕不精采，兩人在台上說說唱唱就可以演好幾齣短劇了，她也預告自己的組曲演出絕對精采，還有彩蛋演出。