企排18年5日第二戰由桃園台灣產險對上屏東台電，雙方上次交手大戰5局，由桃園台灣產險獲勝，本場屏東台電全力以赴想要中斷最近的連敗低潮，但桃園台灣產險火力十足，終以19比25、36比34、25比20、25比23逆轉擊敗屏東台電，也讓屏東台電苦吞4連敗結束本季例行賽。

首局屏東台電轉換陣型！本季第一次將甘明修放至先發位置，而開局雙方就陷入戰況膠著的局面，局中屏東台電靠著許紋誠的後排重扣取得些許分數優勢，最終屏東台電靠著甘明修攻守俱佳的表現拿下第一局。

第二局屏東台電甘明修再度擔任重要角色，靠著一記後排重扣扳平比數，但桃園台灣產險李尼希米這時卻跳出來連得3分助隊反超比分！隨後雙方一路拉鋸至34比34 deuce ，關鍵時刻桃園台灣產險曾祥銘接管比賽，靠著二號位強扣及鐵壁般攔網連得兩分，助隊扳回一城。

第三局桃園台灣產險甘茂宏攻防一體，開局接連取下2分帶隊打出一波5比1的猛烈攻勢，而屏東台電將分數緊咬不被桃園台灣產險甩開，雙方始終保持4分的差距，局末桃園台灣產險林謙技驚全場，攔網、發球Ace樣樣來，最終桃園台灣產險率先聽牌！

第四局桃園台灣產險防守強度拉滿！前排林錦龍、林謙以及陳冠中化為天羅地網，讓屏東台電進攻陷入當機，但屏東台電甘明修尚未放棄，連續3顆強力Ace球反超比分，局末比分陷入膠著，最後桃園台灣產險靠著李尼希米四號位的強力重扣贏下勝利。