新光三越桃園大有店在228熄燈，過去大有店因燈火通明，學生在附近補習班上下課時不成問題，但熄燈後卻發現成為燈光死角，家長憂心不安全。有民代接獲陳情會勘，初步規畫在現有路燈上增設照往人行道矮燈，希望改善問題。

新光三越桃園大有店1998年1月開業，營業25年後在2月28日下午4時熄燈，讓許多民眾不捨。不過熄燈後，桃園市議員黃瓊慧接獲家長陳情，原本大有店大樓外側燈箱明亮，但因為歇業，燈箱不再啟用，讓補習的學童下課後，經過附近都「怕怕的」。

黃瓊慧說，目前大有店已經陸續拆除內部裝潢，原本的星巴克、春水堂都停止營業。過去國小、國中的小朋友補習時，經過大有店都不成問題，但歇業後，晚上8時30分小朋友補習下課，卻發現路燈照明不足問題，也使家長憂心。

黃瓊慧也說，3日和桃園市養工處前往會勘，初步決議明光東路大有路會在人行道側本的路燈加掛矮燈，此外民光東路、大有路口也會新設1支高低燈，補足轉角照明不足。她說，原本矮燈最適合應該是掛在新光三越牆上，但考量是私有建築，不方便加掛路燈，因此先以原有路燈加上輔助的方式，若照明仍不足，會再與養工處討論解決方式。

市府養工處表示，經會勘後認為的確有必要，最後預計增設現有路燈懸掛7盞照往人行道的矮燈，大有、民光東路口新設1支高低燈，預計3月24日前就能完工。

黃瓊慧說，大有店雖然生意一直未見起色，不過也是地方的回憶，最早是日本百貨「八佰伴」，專賣日本商品。後來易手給新光三越時，因鄰近有桃園殯葬管理所，大有商圈甚至還沒發展成形，後來殯葬習俗改變，出殯日趨低調，大有一帶住商大樓逐漸興起，現在也成為桃園不可或缺的商圈。