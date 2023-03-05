日月潭知名的阿婆茶葉蛋，受到蛋荒加劇業者採每天限量供應，若蛋價太高，不排除暫時停賣茶葉蛋，直到蛋價回穩再販售。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

日月潭知名的阿婆茶葉蛋上月24日調漲價格，未料228連假後，雞蛋到貨量僅以往三成。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

台灣蛋荒情況加劇，6日蛋價又調漲，批發價由每台斤52元漲至55元，產地價由每台斤42.5元漲至45.5元。南投縣日月潭知名的金盆阿嬤「阿婆香菇茶葉蛋」受蛋荒、蛋價影響，上月24日起每顆蛋13元調漲至15元，228連假後叫不到貨，採限量供應，接班人阿宏說：「若叫不到貨，或雞蛋價格太高，不排除暫時停賣茶葉蛋。」

日月潭國家風景區管理處表示，「阿婆香菇茶葉蛋」是鄒金盆研發，其神祕滷汁使用阿薩姆紅茶與埔里香菇等滷製，香氣十足，風味特殊，是海內外遊客到訪日月潭必吃美食，原本日賣上千顆，開放陸客期間破紀錄，日賣近5000顆，創始人鄒金盆去年9月過世，享耆壽93歲，現在由孩子接棒，香菇茶葉蛋繼續飄香，近日受蛋荒影響，茶葉蛋改採限量供應。

「阿婆香菇茶葉蛋」接班人阿宏表示，他們遵從母親遺願，讓茶葉蛋促進地方觀光，去年蛋價創新高，他們依舊自行吸收成本賣茶葉蛋，直到上月24日才調漲至每顆15元，沒想到228連假過後，都叫不到貨，雞蛋到貨量僅以往的三成，現在採每天限量供應，茶葉蛋賣完就休息。

「茶葉蛋才剛調漲，不可能又跟著蛋價漲價。」阿宏認為，現在雞蛋嚴重缺貨，雞蛋價格飆漲，應該只是一時的現象，他們將視情況，若雞蛋進貨成本太高，甚至導致虧本，不排除暫時停賣茶葉蛋，直到蛋價、蛋量回穩再販售茶葉蛋。