高市府力推演唱會經濟，逾20場演唱會2到4月熱鬧開唱，市府觀光局繼聯合所轄景區店家推超值優惠外，今再力邀20家旅館及8家觀光工廠一起響應，就是要讓手中演唱會票根擁有滿滿附加價值，讓40萬名歌迷感受高雄滿滿誠意。局長高閔琳表示，在合作飯店中，只要憑票根或購票證明，即可享有餐點優惠或獲贈精美小禮，到指定的觀光工廠則可免費參觀或兌換餐點，所以收好你的票根盡情享受多元的超值優惠！

「高雄圓山大飯店」響應演唱會經濟，推出憑演唱會門票或票根，可享餐廳優惠。(高雄市觀光局提供)

高閔琳說，從2月18日新好男孩在高雄巨蛋開唱後，接續西城男孩、而3月起更有BLACKPINK、五月天及張惠妹等知名歌手接棒，看準來自各地歌迷的龐大消費力，高市府推出「加食延暢」行銷活動，來高雄聽歌同時暢享購物與美食樂趣。這次特結合本市多家旅宿業及觀光工廠推出優惠，包括高雄福華大飯店、高雄圓山大飯店、晶英國際行館、台灣滷味博物館、FLOMO富樂夢觀光工廠、珍芳烏魚子見學工廠等，樂迷只要憑門票、購票證明或票根，就能獲精美小禮或餐飲優惠。

「高雄中央公園英迪格酒店」PIER NO.1高空酒吧憑演唱會門票，消費滿低消可兌換精選特。(高雄市觀光局提供)★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

觀光局補充說明，旅宿業「加食延暢」優惠將持續到四月，持演唱會票根或購票證明到「高雄福華大飯店」各餐廳可享餐飲消費平日85折、假日9折優惠；「高雄圓山大飯店」可享一樓萬福中餐廳、大廳咖啡廳、萬壽西餐廳餐飲9折優惠；而當日入住「晶英國際行館」可享用飲料特調券2張或則贈送下次入住升等券1張；在「高雄翰品酒店」一樓品日料、三樓港都茶樓用餐均享九折優惠；「水京棧國際酒店」Poor Bar享85折、京悦軒中餐廳、Ripple西餐廳及烘焙坊伴手禮禮盒9折優惠；在擁有絕美夜景的「中央公園英迪格酒店」PIER NO.1高空酒吧，只要消費滿低消即可兌換精選特調二選一。

「晶英國際行館」憑票根贈送下次入住升等券1張。(高雄市觀光局提供)

除了旅宿業優惠外，在「台灣滷味博物館」、「FLOMO富樂夢觀光工廠」、「彪琥台灣鞋故事館」、「宏裕行花枝丸館」、「裕賀牛觀光工廠」等觀光工廠，憑演唱會購票證明或票根均可免費參觀，其中「台灣滷味博物館」還贈滷味一包、DIY兩人同行一人免費、購買湯品則可抵100元；「FLOMO富樂夢觀光工廠」則贈送萬用清潔擦1顆，購物滿600元再送價值100元特色橡皮擦一盒；「宏裕行花枝丸館」則有DIY享9折優惠，至深海堡堡餐廳單筆消費滿200元就招待現蒸霸王海鮮包一顆；而在「裕賀牛觀光工廠」只要選購廚坊套餐，每份套餐招待飲品；「珍芳烏魚子見學工廠」憑演唱會票根可享DIY享九折優惠並加贈烏魚子冰棒。

「台灣滷味博物館」持演唱會票根免費進館還贈送滷味。(高雄市觀光局提供)

觀光局進一步指出，透過將票根價值最大化，希望讓這段時間來高雄追星的歌迷們，除了聽演唱會外，還能享觀光工廠吃喝玩樂與住宿、消費購物等各種優惠，未來也將持續邀請更多業者加入，相關優惠資訊都會在加食延暢活動官網（https://www.khafterparty.com/）更新公告或上高雄旅遊網（https://khh.travel/）查詢。

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