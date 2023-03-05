台東縣中小學聯合運動會今天落幕。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣中小學聯合運動會今天落幕。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣中小學聯合運動會今天落幕。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣舉辦全縣中小學聯合運動會，經過連續3天競賽在今天圓滿落幕，結果田徑方面有6項6人破大會紀錄、3項6人創新大會紀錄。

就讀台東高中的選手邱紹恩一舉將高懸28年的高男標槍紀錄刷新，另1位台東高中董淳妤選手，則是將高懸20年的高女鏈球成績，足足往前推進12公尺多。新生國中選手陳盈秀則在國女1500公尺決賽，以5分20秒的成績，刷新高懸12年的大會紀錄，是今年中小運場上的風雲人物。

台東縣政府教育處表示，打破大會紀錄的計有6項6人，分別為高中男子組10000公尺競走決賽台東體中高中部林春暉，台東專科高中部鄭茞宥、國中女子組1500公尺決賽新生國中陳盈秀、國中男子組鏈球決賽長濱國中董宥呈、高中女子組鏈球決賽台東高中董淳妤破大會台東體中洪孟君於2003年創下的紀錄、高中男子組標槍決賽台東高中邱紹恩，一舉刷新由學長陳友堂在1995年所擲出的紀錄。

另有3項6人創新大會紀錄，分別為國小男子組3000公尺競走決賽鸞山國小胡彥康、國小女子組3000公尺競走決賽東大附小林芯瑜、國中混合組接力決賽東海國中。

莊豐銘指出，選手在破大會紀錄後都相當興奮，希望4月下旬在新竹縣舉行的全中運能夠再創佳績，其中，標槍選手邱紹恩目前仍就讀高一，在2月25日港都盃高男組比賽就已擲出67公尺20公尺成績，獲得第2名，同時也達到亞青選拔標準，可能因為連日征戰，今日比賽似乎有些疲勞，只擲出62公尺，邱紹恩下星期還要北上挑戰亞青少國手資格，期盼能再超越自己好成績。