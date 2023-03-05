原本教練團定位可能讓鄭宗哲、江坤宇輪流守游擊，但近幾場熱身賽中華隊都讓他們2人鎮守二、游，總教練林岳平坦言，沒預期到鄭宗哲打擊近況突出，在希望都能夠發揮2人優勢情況下，必須在守位做出調整。

近幾場熱身賽都是由江坤宇守游擊、鄭宗哲二壘，張育成移防一壘，希望能在打擊及守備端發揮最佳效果。林岳平認為，不管是打擊、守備，球隊最需要的還是穩定，用這樣的方式去搭配二、游應該是滿好的。

「餅總」分析2人優勢，鄭宗哲速度、打擊突出，江坤宇則是守備穩定，「但只有1個洞，同時不可能一個守位出2個人，所以想說調整一下，把中線穩固下來，一個有速度、一個有作戰，對我們防守是有利的。」

在熱身賽中中華隊嘗試過不少第1棒人選，但目前看起來鄭宗哲是最突出的，「他在熱身賽這個角色發揮很好，之前他也支援過大聯盟，短期就有辦法發揮出能力，代表他對短期比賽、應變陌生的能力是很好的，接下來就看在正式賽能否穩定發揮。」

與江坤宇搭配中華隊「新二游」，鄭宗哲認為很不錯，「他守備真的很穩、很厲害，不用擔心，在場上互相學習，或許未來的棒球路能走得更不一樣。」

打擊狀況能在熱身賽維持高檔，鄭宗哲也不清楚原因，只是始終保持著同樣想法，鎖定自己設定的球跟位置去做攻擊，「這樣的想法效果不錯，去年學到後在冬盟也有常識，雖然也曾碰到失敗，但也變成養分，相信用同樣的模式去打不會有問題。」

自辦熱身賽最後3場開放球迷進場，鄭宗哲就體驗到「台式應援」的威力，隨著正式比賽逐漸逼近，球迷應援聲音可能更大，他也做好心理準備，「盡量多看隊友，真的很吵就用對眼、用比的，之前練球也有演練過。」

江坤宇也認為2人搭配、溝通上十分順利，他也提到2位游擊手要搭配二、游時會先做好站位溝通，如果球比較靠中線就只能靠臨場默契了。