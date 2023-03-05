T1聯盟桃園永豐雲豹球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard），今（5）日客場出征新北中信特攻比賽，首節在一次上籃時遭到中信特攻洋將卡斯（Kaspars Berzins）的手肘擊中臉部，魔獸隨後怒推了對手一把，遭到裁判吹判技術犯規，上半場打完魔獸拿下14分、13籃板，不過球隊半場以45比61落後對手。

雲豹上周日終止本季最長3連勝，對手正是中信特攻，今日2隊再次交手，雲豹迎來先前因鬥毆事件遭禁賽的盧捷閔、羅振峰及曾品富等人回歸，首節魔獸打滿整節，就完成了11分、10籃板的雙十演出，但他個人也發生了5次失誤，雲豹以28比27領先中信特攻。

首節剩下7分半鐘，魔獸帶球殺入禁區，頂開中信特攻洋將卡斯未果，臉部還遭到對方擊中，魔獸不滿怒推對手，並向裁判示意對方有出肘動作，不過從慢動作回放來看，卡斯只是雙手高舉試圖擋下魔獸，並未做出伸肘動作，但也侵犯了魔獸的投籃空間遭判犯規，而出現多餘動作的魔獸則吞下了技術犯規。