東泰高中教練吳家銘（中）帶領選手汪品翰（左）、陳俊侑（右）男雙組合，闖入會內賽。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

2023年全國中等學校運動會即將在新竹縣登場，首先上陣的是桌球、羽球、木球、網球的資格賽，來自全國各地約6800名選手摩拳擦掌，全力爭取4月份會內賽資格。其中在桌球資格賽，來自新竹縣東興國中桌球男雙、自強國中混雙、新豐國中混雙、東泰高中男雙，共有8名學生5日獲得會內賽資格，全力爭取榮譽。

來自東泰高中的選手汪品翰、陳俊侑今年均為高中1年級學生，原先單打成績都很出色，在國中階段全中運最佳成績為第五名，汪品翰今年2月也入選19歲青少年國手，他自國小開始打桌球，至今已有7、8年的時間與桌球為伍。東泰高中教練吳家銘說，汪品翰與陳俊侑組成雙打組合時間不長，靠著訓練培養默契，兩人以資格賽第1名打入會內賽，將目標放在奪牌，也各自為單打努力，期許再爭取會內賽的門票。

東興國中的男雙組合江秉家、吳奐圻在竹仁國小時，就時常一起打桌球，兩人感情好、默契佳，江秉家的父親江世彬說，由於兒子喜歡桌球，他也樂於栽培，也常參與各種比賽，提升實戰的技巧。今年首次參加全中運，就獲得會內賽的門票。東興國中的教師林尚緯說，過去各種比賽如選拔賽等，都會帶學生參與、累積經驗，江秉家、吳奐圻對上來自宜蘭、基隆的選手，發揮實力也順利晉級。

來自自強國中的混雙組合戴杙宸、陳祈韻，以及新竹縣新豐國中彭聖棋、王美懿，也在5日獲得進入會內賽的資格，將代表新竹縣參與桌球混雙國中組的比賽。

桌球資格賽的裁判長鄭維賢擔任裁判多年，他觀察到，近年桌球發展蓬勃，今年全中運資格賽的團體戰，就比往年多了20支隊伍。台北市南湖高中桌球教練張雁書，本身曾是奧運國手，他也樂見桌球持續發展，如今選手之路無論是升學或是就業，都比過去更加多元，儘管競爭激烈，卻也提升整體實力。

全中運各項資格賽於3月份陸續舉辦，正式比賽於4月22日至27日登場，也歡迎大眾前來欣賞、為選手打氣，也期許選手們可以突破自我、發揮實力，青春，場上見！