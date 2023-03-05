新黨台北市議員侯漢廷。（資料照片）

對於南投立委補選，國民黨林明溱在藍營票倉敗給民進黨蔡培慧，輿論一片檢討之聲。新黨台北市議員侯漢廷認為，就是覺得林明溱不夠好，這麼簡單的道理，大家覺得換一個新人做看看，這是正常選民都會有的心態。

侯漢廷今（5）日在中天電視《周末大爆卦》指出，為何淺藍的選民不太願意出來投票？就是覺得林明溱不夠好，這麼簡單的道理。林做了8年立委，又當8年縣長，大家覺得換一個新人做看看，這是正常選民都會有的心態。

侯漢廷分析，反觀蔡培慧，也有可惡的言論，譬如造謠BNT疫苗、挺萊豬等，但是去年已經教訓了。選民對於《全動法》和缺蛋的憎恨，比較難投射到蔡培慧的身上，藍營選民可能沒什麼動力投票。

侯漢廷直言，去年大選投給國民黨，但這次補選不願意投票的選民，他們就只是討厭民進黨而已，又不是國民黨死忠支持者，沒必要每次選舉都出來投票。

侯漢廷強調，這就是為何高虹安能夠當選，因為她比當時國民黨候選人更能夠打擊民進黨。假設這次南投立委補選是類似高虹安的人，比林明溱更強，搞不好也可以當選。所以選民要的是有更強、更好的候選人打贏民進黨，這個選擇未必是國民黨！