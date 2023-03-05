南投縣第二選區立委補選，民進黨蔡培慧險勝國民黨的林明溱，其中林明溱的集集本命區僅小贏蔡培慧383票。針對藍軍在鐵票區落敗，YouTube網紅「歷史哥」李易修今天(5日)分析表示，南投市過去是省政府中興新村所在地，傳統上比較偏藍，但是已經不是鐵藍票，如今鐵票部隊已經萎縮到2成以下，這是國民黨很大的警訊。

歷史哥5日在中天政論節目《週末大爆卦》中表示，時代已經變了。林明溱是集集鎮起家，但是集集的人口是雪崩式的掉落，已是台灣人口倒數第二少的小鎮，連1萬人都不到。可見林明溱的本命區人口已徹底改變。

歷史哥接著指出，如果蔡培慧跟南投縣長許淑華選，當然是許淑華贏，因為這地方還是比較偏藍。地方結構是1大2中2小2微︰1大是南投市；2中是竹山、名間，人口比較多；2小是鹿谷跟水里；2微是集集跟信義，人口真的很少。

歷史哥指出，至於南投市，過去省政府中興新村就在這裡，所以有大量的公務員，傳統上比較偏藍，但是已經不是鐵藍票，鐵票部隊如今已經萎縮到2成以下，這是國民黨很大的警訊。