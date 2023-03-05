首節就被對方洋將肘擊引發他不滿雙手猛推回應的「魔獸」霍華德，5日交出30分、31籃板，另有11失誤的失誤大三元數據，全場發生22次失誤的桃園永豐雲豹最後仍以95比101不敵地主新北中信特攻，也讓特攻帶走7連勝，續以16勝4敗穩居T1聯盟龍頭位置，雲豹則吞2連敗，4勝13敗位居聯盟墊底。

霍華德首節就跟特攻洋將卡斯爆發衝突，因為他懷疑自己上籃時遭到卡斯刻意肘擊，讓他憤而雙手猛推卡斯，最後霍華德被吹技術犯規，卡斯違反運動道德犯規，這次衝突完全激起霍華德鬥志，讓他打滿首節就拿11分、10籃板，也讓雲豹打完首節，暫以28比27領先。

但到次節一開始，特攻隨即靠著阿巴西接連攻下9分，打出13比2猛攻，也迫使雲豹趕緊換回霍華德，可惜雲豹接下來仍失誤連連，讓特攻成功擴大領先到19分，上半場結束，特攻61比45領先，霍華德半場14分、13籃板，卻也發生7失誤(全隊15失誤)。

雲豹第3節展開反撲，鄭瑋與霍華德攜手打出16比2猛攻，轉眼追到只差4分，可是接下來換成艾德接連投進三分球，也幫特攻打出14比3重新拉開，打完前3節，特攻84比73領先，霍華德雖有20分、21籃板，卻也發生9失誤，接近完成失誤大三元。

特攻末節一開始趁著霍華德還在場邊休息，金恩接連搶下7分帶起9比0小高潮，雙方差距來到20分，雲豹只好趕緊換上霍華德，打到最後1分08秒，雲豹雖靠鄭瑋三分球追到只差8分，霍華德卻在最後44秒發生傳球失誤，也讓特攻順利拖完比賽時間。