南投第二選區立委補選結果4日出爐，最終由民進黨蔡培慧以約2千票差距險勝國民黨林明溱。胸腔科名醫蘇一峰當晚就指出，這兩個月來綠營網軍很低調，沒有側翼拖累，結果就是選贏了。但這次勝選似乎讓綠網軍又開始大聲四處出征，蘇一峰今(5日)在臉書再酸：難道是經費下來了？

去年九合一選舉民進黨大敗後，黨內許多人士都直指網軍到處亂點火是敗選主因之一，而在這次的南投立委補選，綠營側翼相對低調很多。而在4日南投立委補選結果揭曉後，蘇一峰深夜於臉書發文，「民進黨支持者發現了嗎？側翼網軍低調沒出征的這兩個月，選舉反而贏了！」而對於之前曾有側翼嗆聲，稱沒有他們幫忙的話，看民進黨要怎麼選？蘇一峰對此強調，在沒有側翼拖累的情況下，結果就是蔡培慧勝選。

蘇一峰還在留言區繼續酸側翼：「整天跟著什麼旅美教授、淘寶牙醫、杜蘭胸外指揮出征，反而流失三百多萬票」，引來不少網友爆笑點讚。

然後蔡培慧的勝選，似乎讓不少綠營網軍士氣大振，又開始四處到藍營人士粉專留言嗆聲。蘇一峰今(5日)又發文開酸指出：一次選舉又讓側翼網軍又活過來了，又開始大聲了，又開始臉書到處出征了，難道是經費下來了？LINE群組又復活了嗎？

網友表示「不就多了顆執政黨橡皮圖章…」、「好像總統大選已經贏了似的」、「在浪頭上，豬都會飛，這是來自極綠背景的年輕人告訴我的」、「感覺就像霸凌的惡棍又活了起來...台灣人民何時才會覺醒？」、「數位網軍部的預算已被核准，網軍即刻出動」、「熟悉的感覺回來了！」