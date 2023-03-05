Yin（右）和War挑戰共吃一根鱈魚香絲。（陳俊吉攝）

泰星Yin和War因BL劇走紅，5日在台舉辦見面會，兩人又唱又玩遊戲逗樂粉絲，其中在闖關遊戲環節，他倆合力吃鱈魚香絲，一人咬一端挑戰要吃到剩1公分，現場粉絲一直大喊：「再一次！」不滿意Yin和War吃的長度，想要他們吃得更短，兩人也不斷挑戰，幾度吃到快嘴對嘴親上，獲得台下滿堂彩。

Yin跟War還準備了很多與粉絲們互動的橋段，像是「甜蜜拍照時光」，兩人擺出各種戳酒窩、靠肩比大愛心、面貼面抱緊等非常甜蜜的動作，也還有搞笑、鬼臉等逗趣可愛的動作，讓全場粉絲手機、相機拍好拍滿。在「粉絲告白時間」更抽出2位粉絲上台近距離互動。

活動最後粉絲們獻上應援影片，Yin看完感動說：「很開心大家這麼愛我們，從疫情前就一直關注我們，有機會來到這，真的謝謝大家捧場，真的很謝謝大家，謝謝大家喜歡現在的我，我現在呈現就是最真實的我。」War則表示：「很開心我們能成為你們快樂的泉源，這對我而言是非常有價值的事。」