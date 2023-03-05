台中市36所國中聯合推動SDGs，首創「SDGs永續閱讀－跨校聯合主題書展」，日前聚集在漢口國中圖書館，為SDGs主題書展共備。（輔導團專輔童師薇提供／潘虹恩台中傳真）

台中市36所國中聯合推動SDGs，首創「SDGs永續閱讀－跨校聯合主題書展」，日前聚集在漢口國中圖書館，為SDGs主題書展共備。（輔導團專輔童師薇提供／潘虹恩台中傳真）

為響應4月23日世界閱讀日，台中市36所國中首創「SDGs永續閱讀－跨校聯合主題書展」，由爽文國中校長許志瑋擔任總召，與各校圖書教師共同籌畫，希望透過閱讀推動SDGs，讓學校師及社區民眾能了解永續發展的17個指標議題，並產生進一步的行動。

安和國中過去曾於校內舉辦SDGs書展，讓學生們了解這項議題。（輔導團專輔童師薇提供／潘虹恩台中傳真）

36校、數十位教師日前一同聚集在漢口國中圖書館，共同為SDGs主題書展共備。許志瑋5日表示，「地球永續」議題全球都非常重視，其中包含環境、生命等各個不同層面，希望以SDGs為主題，引領台中市公立國中辦理聯合書展；由於各校環境條件不同，可在17個永續指標中，找到相對應適合學校發展的書展議題，讓學校師及社區民眾能了解，並產生進一步的行動，預計展期自3月17日起至4月27日於各校展出。

中市府教育局閱讀教育輔導團專任輔導員、大墩國中老師童師薇表示，近年無論政府或企業都很重視SDGs議題，但感覺許多活動多著重大專院校或國小幼兒層面；過去他曾帶領學生討論SDGs，學生其實都沒有聽過，因此意識到應該把永續發展目標結合國中階段教學或閱讀推廣，相輔相成。

童師薇說，這次老師們從盤點資源、提案發想、規畫設計、製作布展及展覽行銷等5大項目進行策畫，尤其在提案發想部分，讓各校自由發揮，不限制學校一定要做什麼，譬如鄰近海邊的沙鹿國中就想做「水下生命」的主題，清泉國中則想推廣「負責任的消費」等，能透過這些書展帶給孩子不同的思考價值，能影響他的一輩子連帶到不同家庭，相當有意義。

童師薇表示，這次邀請各校參加，這36所學校都是自願加入，幾所今年無法加入的學校也有表示未來願意一起，令她相當感動；期望能透過舉辦聯合書展傳遞SDGs議題讓更多人去重視，也希望透過這次的機會，輔導教師們學習規畫策展，不只今年，而在未來都可以持續發展。

安和國中教師趙雪如則說，他過去辦理SDGs書展是在校慶活動中結合闖關，現場孩子們先透過閱讀相關繪本了解SDGs，並設計SDGs相關的問答及SDGs宣言，實行下來發現，雖然時間短但能讓孩子們快速認識這個議題，下學期她將規畫針對特定目標進行跨域課程、閱讀輕旅行及講座等活動。