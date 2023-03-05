台新夢想家5日再度對決新竹街口攻城獅，本場台新夢想家推出命中「綠」主題日活動，邀請球迷全體dress code 「命中綠的綠色」 ，一同集氣提升團隊命中率！本場賽事夢想家雖一度落後對手最多17分，不過團隊靠著強勢防守帶動進攻，末節單節灌入40分逆轉戰局，終場夢想家就以111比93氣走攻城獅，拿下對戰二連勝，也送攻城獅7連敗！

其中洋將卡拉曼（Ilkan Karaman）砍進生涯且是本季新高46分，外加17籃板、2助攻與3抄截，其中包含4記外線，近期剛傷癒歸隊的簡浩也在末節繳出百分百命中率，單節獨拿11分，更投出關鍵超前三分球，全場外線四投三中攻下17分，兩人聯手帶領球隊取勝。

台新夢想家總教練賴柏霖表示，近幾場比賽球隊的開局都較慢熱，不過球員們都保有韌性堅持到最後，「這場是個很棒的團隊勝利，很開心肯尼以及道格的歸隊，也讓我們多了更多的攻防武器，也很肯定全隊的拚勁。」攻下全場最高的卡拉曼表示，「今天不用特別多說，就是我的日子，但最重要的是團隊勝利，很開心我們一起拚到最後一刻！」

本次台新夢想家推「命中綠」主題日，雖僅有單日主場，不過球團仍規劃豐富的主題活動與球迷互動，入場即可獲得球員應援摺扇及Alpecin 抗頭皮屑洗髮露乙瓶，更舉辦夢想預言家活動，成功預測第一位中籃的球員即有機會可獲得Marshall品牌商品！場內也安排多項挑戰命中率的互動遊戲，完成遊戲即可參加Marshall藍芽喇叭抽獎！中場挑戰賽獲勝者更送出TTM 提提研面膜，豐富的互動活動吸引大獲滿場球迷好評！

台新夢想家接下來將迎接客場3連戰，下場賽事將於7日晚間7點踢館新北國王，24日及26日主場門票將於近期開賣，請夢想家人可鎖定官方社群以及ibon售票系統，共同搶票進場觀賽，享受魔鬼主場的魅力！