獨家微風信義Valextra Iside Micro日落映像鑲嵌手提肩背包，價格店洽。（微風提供）

38女神節來臨，百貨、點數平台歡慶「她」商機，看好疫情後口罩解禁趨勢，特別針對女性保養品、家電、3C商品等下殺最低5折，線上精品也有3.8折起優惠，可趁勢採購春裝、珠寶添行頭。

HAPPY GO看準疫後脫罩後，女力彩妝保養「她」商機發酵，攜手遠傳friDay購物推出「購物再轉轉」活動，針對女性族群的美妝保養、時尚廚具、3C產品熱銷品項，推出轉轉活動價，最低5折優惠；另集結各品牌和電商的「HAPPY GO購賺點」導購平台，最高可回饋3300點；HAPPY GO LINE官方帳號也針對女神節，推出快閃任務抽3000點。

微風信義CYRANO＋AMOUAGE秘藏神諭100ml，推薦價1萬2800元。（微風提供）

微風南山THOM BROWNE淺粉色針織上衣，價格店洽。（微風提供）

HAPPY GO進一步分析，在女力消費趨勢下，由女性為主力的HAPPY GO購賺點導購平台，占高達7成的比例，又以35歲至55歲為主要族群，看出輕熟齡及熟齡女性的消費力強勁，因此平台集結如OB嚴選、小三美日、KLOOK客路等品牌。HAPPY GO即起至3月31日並攜手遠傳friDay購物，針對最熱銷的保養精華液禮盒、多樣時尚家電及3C等產品，推出客製化驚喜折價券。

SKM Park Outlets高雄草衙歡慶38節，眾多品牌下殺最低2折起、指定商品買1送1。（SKM Park提供）

新光三越旗下SKM Park Outlets高雄草衙，除全館3折起外，集結眾多品牌獨家滿額贈、多件折上折等優惠，即起至3月8日持SKM Park Outlets高雄草衙聯名卡，全館累計滿5000元，可兌換國賓電影票券；3月8日～3月10日持SKM Park Outlets高雄草衙會員卡，指定品牌單櫃消費滿8000元，可兌換VIP室體驗券。

SKM Park Outlets高雄草衙COACH春季新品上市，商品全面5折起。（SKM Park提供）

微風觀察，今年珠寶飾品開始走向復古風、Y2K童趣感、彩虹色系、花朵等元素，夢幻繽紛的糖果色包款、草編包款，也是今年春夏最大亮點，即起至3月8日，微風歡慶Happy Women's Day，憑微風積點禮遇「女性」會員，於微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山，單筆滿6888元享點數8倍送。BREEZEONLINE微風精品線上即起至3月21日，全站下殺3.8折起，結帳輸碼「RE15」再享15%獨家優惠。