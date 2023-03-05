民進黨立委高嘉瑜堪稱綠營話題女王，除了以愛秀歌喉的「港湖胖虎」稱號聞名外，在黨內的直言形象也引來不少熱議。高嘉瑜今(5日)在臉書PO照，只見她造訪美國華盛頓的第一餐，吃的竟是一碗鮮蝦口味泡麵，還直呼「還是台灣好！」原來她赴美參加「國際訪問者領導計劃」大會。

「到美國華盛頓第一餐。」高嘉瑜今(5日)在臉書發文附圖，只見照片中呈現似是她在下榻處用餐，木桌上擺著十多支捲起來包好的中華民國國旗，前方有個紅藍綠三色條紋的阿嬤購物袋，上面還有標籤寫著「來好」2字。桌上擺著一碗泡好的鮮蝦魚板泡麵，高嘉瑜直呼：「還是台灣好！」

高嘉瑜在留言區秀出她此行目的，只見照片中文件寫著「International Visitor Leadership Program」，也就是「國際訪問者領導計劃」。

國際訪問者領導計劃是由美國國務院教育和文化事務局資助的專業交流計劃。IVLP的使命是通過精心設計的交流活動為當前和新興的國際領導人提供體驗美國政治、經濟、社會和文化生活豐富多彩的機會，這些交流活動反映了參與者的職業興趣和美國政府的公共外交目標。該交流每年吸引來自世界各地的5000名專業新興領導人前往美國，為期3週。

網友虧「終於來美國開巡迴演唱會了嗎」、「哇～還沒聽妳講過英文耶」，高嘉瑜還親回：「我會唱英文歌」，笑翻網友。