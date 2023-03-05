烏克蘭持續向美國要求提供F-16戰機，美國可能在不久之後會同意。多名美國高級官員稱，已有少量的烏克蘭飛行員已在美國接受訓練評估，以確定培訓烏克蘭飛行員操作美國戰機(包括攻擊機與F-16戰鬥機)需要多長時間。

NBC報導，官員們說，2名烏克蘭飛行員正在亞利桑那州土桑市(Tucson)的美國軍事基地(應是大衛-蒙森空軍基地Davis–Monthan AFB)，進行飛行模擬器的評估訓練，瞭解他們的程度，可能很快就會有更多的飛行員加入。 大衛-蒙森空軍基地有著面積巨大的飛機露天停放場，收容退役美國軍機，被俗稱飛機墳場。

官員柯林‧卡爾(Colin Kahl)說，如果初步評試順利，最快在這個月，就能再將10名烏克蘭飛行員帶到美國，同樣進行訓練評估。

可哈表示，前兩名飛行員到美國，意味著美國政府確實在思考提供烏克蘭美製戰機的可能性，畢竟戰機能否發揮戰力，飛行員的素質相當重要。

不過官員強調這還不是培訓計劃，烏克蘭飛行員在美國的期間，不會駕駛任何飛機，而是各種類型飛機的模擬器。目前美國政府尚未做出提供 F-16的決定，而真正的F-16交付時間與訓練時間“，約為18個月。

不過，其他美國國防官員表示，培訓的時間看飛行員的程度而定，具體取決定飛行員對戰機性能的掌握，可能會縮短至六到九個月。

卡爾還說，俄羅斯空軍大約有500架戰機，即使我們花了大錢，盡可能派出每一架飛機，與俄羅斯空軍相比，也只是九牛一毛，倒不如把這些資源用到其他更有效的軍事支援工作上。

烏克蘭總統澤倫斯基多次要求美國提供 F-16，但拜登總統仍然不同意。拜登表示烏克蘭目前不需要 F-16，持續增強的防空系統可以對付俄羅斯戰機。