花旗銀行向客戶說明，此項提醒是自3月1日起，客戶應加快返回銀行填寫FATCA有效表格，如W-8BEN或W-8BEN-E等。FATCA在台灣金融市場通指肥咖條款，為外國帳戶稅務遵循法案，2010年被美國國會通過、台灣上路是金管會與美國協議後，在2014年上路。

肥咖條款剛上開始上路時，土洋銀行風聲鶴唳清查有美國戶籍的財管客戶，並要客戶在文件上親簽。據悉，近期來全球防疫解封，陸續予許民眾自由進出國境，部份人也返回移居地辦理長期居留證件更新等，補齊過去3年因防疫而延後的作業，包括返回美國重簽綠卡等，銀行也以風險管理為由，每3年清查一次財管客戶的身份，確定是否維持開戶KYC的資料一致。

花旗銀行公告表示，如果客戶沒有提交FATCA的「有效」表格，委託花旗管道投資外國債券、境外結構型商品時，一旦產生利息，例如股息、債息等有來源為美國，該利息收入可能將依FATCA、以及美國國稅局(IRS)相關規定，針對該部份所得扣繳最高30％的稅款。

銀行主管建議，在台灣的財管客戶如果真的有發生身份改變，也沒有重簽FATCA文件，已投資的部位到期後就不要續約，也可以避免發生扣繳最高30％稅款的問題；不然，就是要避開投資外國債券、結構型商品，特別是美國的標的。