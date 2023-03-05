加拿大流行歌手小賈斯汀(Justin Bieber)去年被診斷出罹患「拉姆齊亨特綜合症(Ramsay Hunt syndrome)」後便一直與病魔做鬥爭。豈料，他的身體狀況被醫生診斷認為不適合舉辦演唱會，因此取消餘下的場次專心休息，而他的老婆海莉鮑德溫（Hailey Baldwin，Hailey Bieber）也在IG上曬出他的近況。

綜合外媒報導，小賈斯汀過去曾在IG上發文，指出：「我曾和大家說過我正和拉姆齊亨特綜合症對抗中。」並透露自己右臉麻痺，包括眨眼、動鼻孔或只是微笑都相當困難，並在推遲餘下的演唱會場次許久後無奈宣布全面取消。

Justin Bieber has officially CANCELLED the remaining dates of his “Justice World Tour”. Check in with your point of purchase for refunds for your show dates. pic.twitter.com/vMZ2RsdlyR — Justice Tour Updates (@JusticeTourNews) February 28, 2023

此外，小賈斯汀的老婆海莉鮑德溫在IG上曬出多張他的近況照，從照片中可見，小賈斯汀笑容燦爛的與老婆親吻，大肆對著鏡頭放閃，而海莉也配文寫下對於小賈斯汀29歲生日的祝福，指出：「文字無法表達你所體現的一切，但我會給你更多的愛來回應的。」

不過，雖然照片中兩人粉紅泡泡滿滿，但仍可見到小賈斯汀的臉龐以及頸部消瘦許多，且黑眼圈明顯，讓粉絲看了相當憂心，紛紛留言希望他能好好注意身體。

事實上，據外媒報導，小賈斯汀在今(5)日出席2023 Rolling Loud California音樂節，並與饒舌歌手唐托利弗(Don Toliver)同台演出，在推特上也引發熱議，讓不少粉絲相信他的身體已日漸康復，並期待能再次於演唱會舞台上看見他的身影。