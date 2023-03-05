藝人薔薔（林嘉凌）擁有美艷臉蛋和火辣身材，2007年參加《我猜我猜我猜猜猜》正式出道，之後成為《我愛黑澀會》的常駐班底之一，近年她斜槓當起Youtuber，因犀利發言與自然不做作的個性成為各大綜藝節目的熱門嘉賓，日前她上傳飛到義大利的旅遊影片，片中卻發現義大利街頭就有大麻販賣機，奇特街景令網友討論。

薔薔近日在頻道YouTube「林嘉凌 薔薔Maze」上傳去義大利的旅遊影片，由於義大利是大麻的合法國家，當地街頭就有專門販賣的店，一行人進去逛，店家環境乾淨明亮，同時還有販賣衣物等等，乍看還以為只是普通販賣小物件的店家，薔薔解釋店家販賣的大麻是助睡眠用，且限制只能買0.5%，店外也有24小時的大麻販賣機。薔薔認為大麻在合法國家使用並不可恥，直呼：「暗著來的反而更不要臉」。

薔薔在義大利街頭發現當地有24小時的販賣機。（圖／林嘉凌 薔薔MazeYouTube）

這次義大利之旅，薔薔打算在當地米蘭大教堂拍時尚大片，她特地在當地做頭髮，被當地造型師狂誇漂亮，影片中薔薔穿著黑色禮服，大方露出一雙修長美腿和東西半球，猶如超模的外型立刻吸引許多人關注，拍攝過程中許多外國人更主動上前求合照，在國外也很受歡迎。

影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。（來源／林嘉凌 薔薔MazeYouTube）

影片上傳後，不少網友直呼：「米蘭那一part 真的好美！完全就是模特兒，髮型跟服裝加上身材，還有那個自信，氣勢十足啊好棒」、「陽台秀也很美，超級名模」、「看完好感動好想哭，真的華人之光」。

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