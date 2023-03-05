樹林區德恩慈善會2021年3月創會以來，持續2年捐助弱勢民生物資和急難救助金及清寒獎助學金合計340萬元，其中部份響應新北市好日子愛心大平台。慈善會5日傍晚再度捐贈市值12萬元的民生物資，由社會局副局長許秀能代表受贈，她感謝慈善會對弱勢家庭伸出援手，這批物資將轉送給樹鶯社福中心及樹林區公所平時服務的案家。

家住樹林的阿義和太太原本一起從事舉牌工，育有2名就讀國小的孩子，夫妻倆努力賺錢，並盡力讓孩子課後補習，希望用教育投資，翻轉孩子的命運；然因新冠疫情，工作機會減少，全家又確診隔離，導致生活發生問題，向樹鶯社福中心求助，社工除提供待用餐券及實物銀行物資外，並轉介德恩慈善會申請急難救助金，阿義夫妻表示非常感恩。

德恩慈善會理事長陳壽山表示，該會是以關懷弱勢家庭為主，發揮博愛精神，為社會奉獻，濟世救人，包含清寒學生和醫院及教會也是慈善會平時行善的對象。

許秀能表示，德恩慈善會雖只成立短短2年，但捐助行善的對象遍及各界，因此去年獲得人民團體領航銀獎。這次所捐贈的冷凍水餃、葱油餅及雞肉鬆等物資，讓第一線社工能夠及時提供予弱勢家庭，該會至今已捐助樹鶯社福中心急難救助與物資近20萬元；另也捐贈40萬元的物資予樹林、鶯歌、新莊等區公所，透過私公協力，共同關懷需要幫助的家庭，讓大家都可以平安過好日子。