警方到場將涉案人逮捕。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方帶返所調查，訊後依社會秩序維護法開罰。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄前金區今日凌晨發生酒後鬥毆事件，19歲黃姓男子與友人29歲陳姓男子相約到遊藝場打機台，遭到35歲鄭姓男子醉醺醺跟他們言語挑釁，不滿之下3人到店外理論，隨即爆發口角，鄭男出手推黃男，黃男出拳反擊，陳男見狀拿塑膠椅助陣，對鄭男猛砸，事後鄭男頭部擦挫傷。警方獲報到場，將人全帶回派出所調查，均互不提告，訊後依社會秩序維護法開罰。

今日凌晨0時50分許，黃男與陳男相約到六合二路某遊藝場遊玩，後來鄭男醉醺醺的在遊藝場閒晃，見到黃、陳2人在打機台，起初在旁觀看，後對2人出言挑釁，令黃、陳不滿，於是跟鄭男到店外理論，不久發生口角，鄭男出手推黃男，黃男見狀出拳反擊，一旁的陳男也拿身邊的塑膠椅砸向鄭男，造成鄭男頭部擦挫傷。

路人見狀報警，新興分局獲報出動快打部隊，將3人控制，隨即通報救護人員到場將鄭男包紮，所幸無大礙，3人帶回派出所調查。

據悉，雙方表示彼此並不認識，鄭男酒醒後稱不清楚出言挑釁內容，對於酒後惹禍也相當後悔，雙方皆不願提告，警方訊後依社會秩序維護法87條，移送簡易庭裁處。

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