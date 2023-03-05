南投縣第二選區立委補選4日落幕，民進黨蔡培慧險勝國民黨林明溱，僅差約2千票。針對有人說這是賴清德選2024的好兆頭，精神科名醫沈政男認為，林明溱會輸，比較合理的解釋是選民喜新厭舊，想要讓別人做做看。蔡培慧雖然贏了，但實際上她在南投也是一選再選，代表民進黨在南投沒有更好的人選。南投立委補選勝選不是賴清德的功勞。不要再看不起南投選民，這次的補選就只是補選，很難從這裡看2024總統大選。

「有人說是因為賴清德擔任黨主席後做了好多事情，我說：不是這樣啦！」沈政男指出，這次的補選就只有一家民調公司發布民調，施測時間是2月6日到2月8日，而蔡、林兩人的數據比例幾乎就是今晚開票結果這樣，可見早在一個月前，南投第二選區的選民心意已決了，不是因為賴清德做了什麼改革（1月18日上任，學倫改革是2月8日宣布），也不是因為他賣力下鄉輔選，更不是因為後來民進黨對林明溱展開好多攻擊。

沈政男表示，林明溱會輸，比較合理的解釋是選民喜新厭舊，想要讓別人做做看，因為他在南投做了立委又做了縣長，然後又來選立委，實在是老面孔了。事實上他當縣長的施政滿意度，在知名媒體的調查裡成績很好。這要告訴政黨什麼？真的，如果沒有更好的人選，就讓給對手政黨吧，不要在那邊一定非你們不可，十幾、二十幾年都是你們在掌權。民主政治，就是你當過，就換我做看看，沒什麼大不了。

沈政男表強調，蔡培慧雖然贏了，但實際上她在南投也是一選再選，代表民進黨在南投也沒有更好的人選，而國民黨，在現任縣長許淑華與立委馬文君兩人之後，恐怕也會面臨人才斷層。事實上林明溱本來沒有要選這次的補選，只因為其他人的民調都太低，只好把老將找回來，才會形成什麼「保證不選2024」的奇怪宣言。

「在我看來，藍綠都沒有好好經營南投啦，就只是對選舉有興趣！」沈政男直言，證據就是中興新村，到現在何去何從也沒人可以講清楚。然後又說，喔，南投要蓋一個四百床的大醫院！其實，南投早就有四百床的醫院了。總之，這次的補選就只是補選，很難從這裡看2024總統大選。