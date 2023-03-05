南台灣水荒持續，南化水庫蓄水率已是歷史第7低，5日為止蓄水量比2年前的台灣百年大旱還少了305萬噸，水利署南區水資源局已將曾文與烏山頭水庫出水量調到最高點，降低南化水庫出水負擔，延長後者供水期限。

供給台南市大部分地區民生用水的南化水庫蓄水率持續下探，現已跌破5成，蓄水量較前年遭逢的百年大旱還少了305萬噸。

南水局表示，曾文與烏山頭水庫因為1期稻作提前休耕，現有水量比百年大旱時還多出2327萬噸，為了延續供水期限，決定加大曾文與烏山頭水庫的出水比例，平均每天出水62萬噸，已是淨水設施能夠承受的最大出水量，目標要將南化水庫每天出水量降至37萬噸以下，保留台南最主要民生水源。

台南市水情燈號1日調整為減量供水的橙燈，南水局今年水情調控目標，在防止台南進入分區供水的「紅燈」，目前規定每月超過1000度的用水大戶必須節水10％，專案啟動「查水表」，若超過額度就直接鉛封，限額供水。